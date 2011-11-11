Приморские земли вновь засорили отходами

В ходе проведения мероприятий по контролю соблюдения норм земельного законодательства, специалистами земельного контроля в районе села Корниловка Анучинского района обнаружено загрязнение сельскохозяйственных угодий отходами сельскохозяйственного производства, оставшихся после выращивания арбузов.

Площадь загрязнения составила 8 гектаров.

В отношении гражданина Ким И. Б. вынесено постановление о его привлечении к административной ответственности. В целях устранения нарушений норм землепользования в его адрес вынесено предписание.