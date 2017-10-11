www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.07 р. 100 JPY: 51.69 р.
EUR: 68.36 р. 10 CNY: 88.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В тушение лесных пожаров в Приморье поможет самолет ИЛ-76

11 Октября 2017, 16:00 | Приморье

При сливе воды с него на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Еще один самолет и 200 спасателей направило МЧС России в Приморье для помощи местным властям в ликвидации лесных пожаров. Самолет оборудован выливным авиационным прибором. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, это съемная цистерна с двумя сливными крышками, куда вмещается до 40 тонн воды. При сливе воды на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров.

«Ил-76 – уже четвертая авиационная единица, командированная в регион в течение последних пяти дней. Кроме того, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом для тушения пожаров в природной среде. Специалисты МЧС встанут на защиту населенных пунктов в случае возможного приближения огня со стороны леса», - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В настоящее время основные усилия авиации и наземной группировки специалистов лесного хозяйства сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний. Так, накануне в течение светового дня самолеты-амфибии произвели 4 вылета, сбросив на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости, что позволило не допустить распространения огня в сторону двух поселков с населением около 3-х тысяч человек.

Лесопожарная обстановка в регионе остается сложной. Непосредственно в лесах на ликвидации очагов пожаров работают порядка 450 человек и 106 единиц техники. Наряду с авиацией МЧС России задействованы воздушные суда авиалесоохраны

Автор:
Теги: гектар  авиация  лес  экология  самолет  МЧС  пожар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru