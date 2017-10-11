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В тушение лесных пожаров в Приморье поможет самолет ИЛ-76
При сливе воды с него на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Еще один самолет и 200 спасателей направило МЧС России в Приморье для помощи местным властям в ликвидации лесных пожаров. Самолет оборудован выливным авиационным прибором. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, это съемная цистерна с двумя сливными крышками, куда вмещается до 40 тонн воды. При сливе воды на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров.
«Ил-76 – уже четвертая авиационная единица, командированная в регион в течение последних пяти дней. Кроме того, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом для тушения пожаров в природной среде. Специалисты МЧС встанут на защиту населенных пунктов в случае возможного приближения огня со стороны леса», - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В настоящее время основные усилия авиации и наземной группировки специалистов лесного хозяйства сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний. Так, накануне в течение светового дня самолеты-амфибии произвели 4 вылета, сбросив на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости, что позволило не допустить распространения огня в сторону двух поселков с населением около 3-х тысяч человек.
Лесопожарная обстановка в регионе остается сложной. Непосредственно в лесах на ликвидации очагов пожаров работают порядка 450 человек и 106 единиц техники. Наряду с авиацией МЧС России задействованы воздушные суда авиалесоохраны
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