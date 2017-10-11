Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще девять лесных пожаров ликвидировано в Приморском крае
Как сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, сейчас в Приморье действует 56 лесных пожаров на площади почти более 2,5 тысяч гектаров в девяти муниципалитетах.
«За сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади почти 200 гектаров, ещё 29 очагов огня локализовано на площади около 1,6 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие почти 600 человек, задействовано более 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна», – уточнили в ведомстве.
Так, самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского района, сбросив только за вчерашний день более 180 тонн воды.
Для усиления противопожарной группировки в Приморье прибыли 200 спасателей МЧС России, которые сейчас работают в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.
Как отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, налажено взаимодействие с руководством Приморского края.
«Мы находимся в постоянном контакте с врио главы региона Андреем Тарасенко. МЧС России окажет максимальную помощь властям Приморья, муниципалитетам в тушении лесных пожаров. Спасатели будут работать в регионе до полной стабилизации обстановки», – заверил Сергей Диденко.
Напомним, в связи со сложной пожарной обстановкой в ряде районов Приморья, врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами. После обращения врио Губернатора в МЧС России в край направили два самолета спасателей.
Кроме того, Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушении пожаров и усилить профилактическую работу с населением.
«Несмотря на то, что сейчас нет угрозы для населённых пунктов, главной задачей остаётся не допустить перехода огня на населённые пункты. Нужно усилить не только пожарную группировку, но и вести активную работу с населением, и в том числе по привлечению к ответственности нарушителей противопожарного режима», – акцентировал врио главы региона.
Особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введён муниципальный режим ЧС.
Отметим, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
С начала года в Приморье оштрафовано более 800 человек, возбуждено 16 уголовных дел.
«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.
Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Новости тематики
- Еще девять лесных пожаров ликвидировано в Приморском крае
- В Приморье опять запахло гарью
- Водитель, сломавший несколько деревьев в Приморье, предстанет перед судом
- Во Владивостоке ликвидируют последствия разлива ртути
- В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений
- Неизвестные сожгли склад покрышек в центре Владивостока
- В Приморье арендаторам лесов выписали штрафов на сумму более 1 млн рублей
- В Приморье лесорубы нарубили на 20 млн рублей
- Незаконную рубку деревьев обнаружили в Приморье
- Погода в Приморье ухудшится в начале следующей недели
Новости раздела
- В тушение лесных пожаров в Приморье поможет самолет ИЛ-76
- Еще девять лесных пожаров ликвидировано в Приморском крае
- В Приморье по подозрению в убийстве сборщика шишек задержан местный житель
- В Приморье местный житель незаконно нарубил деревьев на 720 тысяч рублей
- Приморские полицейские перекрыли канал поставок героина из Средней Азии
- В Приморье опять запахло гарью
- В Приморье местный житель продавал запалы для гранат
- Пьяный приморец покусал полицейского в больнице
- В Приморье арестована ювелирная продукция сразу в нескольких магазинах
- Полицейские изъяли 6,5 литров самогона из магазинов Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке прошла массовая акция протеста (фото)
- "Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
- Высокоотставленное лицо
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- На дороге из Владивостока в аэропорт появился необычный баннер
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в октябре
- "Дальневосточные гектары" в Приморье горят синим пламенем
- Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
- Из-за решения суда без работы во Владивостоке останутся сотни человек