В Приморье по подозрению в убийстве сборщика шишек задержан местный житель

Мужчина произвел выстрел прямо в голову, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сотрудниками СКР по Приморскому краю по подозрению в совершении убийства 30-летнего мужчины задержан местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее в региональных СМИ сообщалось, что 9 октября 2017 года в медучреждение в селе Чугуевка поступил 30-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы, который от полученных повреждений умер. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство.

«По версии следствия, 9 октября 2017 года в лесном массиве недалеко от села Изюбринный Чугуевского района Приморского края между группой мужчин, собирающих дикоросы, возник спор с другой группой. В ходе ссоры 44-летний противник из второй группы произвел выстрел в голову из огнестрельного оружия 30-летнему сборщику шишек и убил его», - рассказали в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

На сегодняшний день следователи провели осмотр места происшествия, а также места проживания подозреваемого, допрошены свидетели, изъят телефон с видеофайлом, на котором запечатлен момент конфликта. Расследование уголовного дела продолжатся.