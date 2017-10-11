В Приморье местный житель незаконно нарубил деревьев на 720 тысяч рублей

Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что на территории Новосысоевского лесничества выявлен факт незаконной рубки сырорастущих деревьев породы «дуб», «липа» и «бархат амурский». Сотрудники обнаружили 34 кубометра ценной породы деревьев. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 720 тыс. рублей.

«По подозрению в незаконной рубке лесных насаждений полицейскими задержан 36-летний житель города Арсеньева. На месте происшествия изъята незаконно заготовленная древесина, автомобиль марки ЗИЛ и бензопила», - рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений.