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Приморские полицейские перекрыли канал поставок героина из Средней Азии
Фигуранты дела в ближайшее время предстанут перед судом, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
«В октябре 2016 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что на территории г. Находка осуществляется сбыт наркотических средств бесконтактным способом - через систему «закладок», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в сбыте героина сотрудники уголовного розыска задержали троих граждан. Так, 50-летняя уроженка Средней Азии, ее 33-летний сын и его сожительница занимались сбытом наркотических средств. В своей работе они использовали современные методы конспирации. Купля-продажа осуществлялась при помощи электронного кошелька. Как только покупатель перечислял деньги продавцу, ему отправлялось сообщение о местонахождении наркотиков.
Сотрудники полиции по местам жительства подозреваемых обнаружили и изъяли наркотики, 5 мобильных телефонов большое количество сим-карт, денежные средства, банковские карты и электронные весы. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое порошкообразное вещество является героином.
В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к совершению преступления. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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