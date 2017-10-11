В Приморье местный житель продавал запалы для гранат

Их он нашел в лесном массиве, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Фигурант летом 2017 года, находясь в лесном массиве вблизи станции Сунгач Спасского района, обнаружил предметы, являющиеся запалами для гранат. Согласно выводам эксперта, обнаруженные предметы являются промышленно изготовленными взрывателями УЗРГМ-2 к ручным осколочным гранатам дистанционного действия и пригодны для производства взрыва, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Фигурант, осознавая, что его действия носят незаконный характер, перенес обнаруженные предметы домой, где хранил их с целью дальнейшего сбыта. В дальнейшем он подыскивал потенциальных покупателей, которым намеревался продать взрывные устройства», - рассказали в надзорном ведомстве.

Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, которые в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» зафиксировали попытку сбыть взрывные устройства, фигурант задержан на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото - kievsmi.net