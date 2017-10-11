Пьяный приморец покусал полицейского в больнице

Укус был такой сильный, что вызвал кровоподтек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В г. Находке сотрудники полиции в июле 2016 года доставили в помещении травматологического пункта местной больницы фигуранта дела в алкогольном состоянии.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным правомерными действиями одного из сотрудников полиции, правонарушитель укусил последнего за руку, чем причинил телесное повреждение в виде кровоподтека», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

На этой недели Находкинский городской суд вынесен обвинительный приговор фигуранту. Как оказалось он был ранее судим за тяжкие преступления. Суд признал гр-на Н виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти, назначив ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, поскольку имел непогашенную судимость за совершение разбоя и грабежа) наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима