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В Приморье опять запахло гарью

11 Октября 2017, 14:15 | Приморье

На базе ситуационного центра Приморского края создан оперативный штаб, который ведет круглосуточный мониторинг пожарной обстановки и координирует тушение очагов огня. Особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Ольгинском, Чугуевском и Тернейском районах Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте граж данской защиты, для борьбы с природными пожарами и недопущения распространения огня на населенные пункты региона, в Приморье развернут оперативный штаб.

«Ведется круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае, в зависимости от погодных условий, местной специфики территорий принимаются решения о переброске сил и средств на наиболее сложные участки», - пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, главная задача органов государственной власти и муниципалитетов - не допустить перехода огня на населенные пункты.

«В районах, где сейчас горят леса, пожарные подразделения переводятся на усиленные дежурства, увеличивается количество людей и техники», - уточнили в департаменте.

По информации ведомства, на прошлой неделе в крае действовало 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров.

«Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Шкотовском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 300 человек, задействовано более 80 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что за сутки потушено пять пожаров, на десяти очагах удалось остановить распространение огня.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 444 лесных пожара.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 тысячи специалистов, тысяча единиц техники.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей - 101.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: пожары  безопасность 



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