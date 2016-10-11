За попытку дать взятку житель Приморья получил 5 месяцев строго режима

Суд вынес приговор жителю Ханкайского района, обвиняемому в даче взятки

В феврале текущего года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ГАИ отдела МВД России по Ханкайскому району остановили автомобиль марки Ниссан, в салоне которого находился ранее судимый 42-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что водитель не имеет удостоверения на право управления транспортным средством, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

После установления факта административного правонарушения мужчина был приглашен в служебную автомашину. Находясь в салоне патрульного автомобиля, желая избежать составления протокола об административном правонарушении, водитель предложил одному из инспекторов денежное вознаграждение.

О попытке покушения на дачу взятки инспектор дорожно-патрульной службы сообщил в отдел полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На основании материалов доследственной проверки следователями СО СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ, дача взятки.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, согласившись с предъявленным обвинением.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.