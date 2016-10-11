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Водителя с поддельными водительскими правами остановили в Приморье

11 Октября 2016, 15:12 | Приморье

Ему грозит 6 лет тюрьмы со штрафом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На территории Хасанского района в ходе рейдовых мероприятий в районе 7 км автодороги Раздольное-Хасан-Зарубино сотрудники ГАИ остановили для проверки автомашину. Водитель предоставил водительское удостоверение, но при проверке полицейские установили, что 54-летнему мужчине водительского удостоверения никто не выдавал, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Водитель признался, что приобрел фальшивое водительское удостоверение в 2012 году в городе Владивостоке у неизвестного мужчины.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления. По факту обнаружения поддельного водительского удостоверения сотрудники полиции проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Согласно действующему законодательству, за использование заведомо подложного документа предусмотрена ответственность в виде исправительных работ на срок до 2 лет либо ареста на срок до 6 месяцев с крупным денежным штрафом.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: фальшивые документы 



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