Мужчина в Спасске-Дальнем предстанет перед судом за открытие казино

В Спасске-Дальнем завершено расследование уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игровой зоны, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещении игорного заведения, в городе Спасске-Дальний, то есть вне игорной зоны.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игровой зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.