Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мужчина в Спасске-Дальнем предстанет перед судом за открытие казино
В Спасске-Дальнем завершено расследование уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игровой зоны, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещении игорного заведения, в городе Спасске-Дальний, то есть вне игорной зоны.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игровой зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Мужчина в Спасске-Дальнем предстанет перед судом за открытие казино
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова
- В Приморье подросток погиб от удара током на крыше поезда
- Китаец, пересекший незаконно российскую границу, предстанет перед судом
- Приморец вез 20 мешков конопли в "Мерседесе"
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Механик теплохода предстанет перед судом во Владивостоке
- Китаянки пытались вывести трепанг из Приморья на собственном теле
- В Приморье женщина ограбила магазин с помощью игрушечного пистолета
- Убийца девочки из Владивостока проведет остаток жизни за решеткой
Новости раздела
- Мужчина в Спасске-Дальнем предстанет перед судом за открытие казино
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова
- В Приморье подросток погиб от удара током на крыше поезда
- Китаец, пересекший незаконно российскую границу, предстанет перед судом
- Приморец вез 20 мешков конопли в "Мерседесе"
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Механик теплохода предстанет перед судом во Владивостоке
- Китаянки пытались вывести трепанг из Приморья на собственном теле
- В Приморье женщина ограбила магазин с помощью игрушечного пистолета
- Убийца девочки из Владивостока проведет остаток жизни за решеткой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В Приморском крае решается судьба почти 600 тыс. тонн биоресурсов
- Дальний Восток заселят южанами
- Почему на выборах-2016 протест ушел из Владивостока в небольшие города