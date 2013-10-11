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В Дальнегорске неизвестные в масках обчистили банкоматы, похитив оружие у охранника

11 Октября 2013, 14:11 | Приморье

Неизвестные в масках, скрутив охранника, обчистили банкоматы в Дальнегорске и скрылись. Устанавливается сумма причиненного ущерба, сообщила пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения ЕГОРОВА.

Оперативному дежурному межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение о разбойном нападении на представителя частного охранного предприятия в административном здании финансового учреждения, расположенного на улице Осипенко в городе Дальнегорск.

Группа быстрого реагирования полицейских из числа оперативных сотрудников, кинологов, экспертов-криминалистов выехала на место происшествия.
Установлено, что неизвестные в масках с прорезями для глаз разбили окно на первом этаже административного здания и проникли в помещение. Обезвредив вооруженного охранника, отвечающего за безопасность учреждения, применили к нему физическую силу, затем надели наручники. Медики диагностировали 22-летнему сотруднику ЧОПа сотрясение головного мозга, ушибленные раны волосистой части головы.
Взломав платежный терминал, подозреваемые похитили денежные средства из банкоматов, оружие охранника и через центральный вход покинули здание.

Видеонаблюдение в здании отсутствует по причине масштабной реконструкции помещения. С целью установления свидетелей и очевидцев происшествия полицейскими проведен поквартирный обход ближайших домов, установлено место, время, обстоятельства совершения разбоя. Изъяты следы преступления и вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Организованы оперативные мероприятия по установлению личностей, розыску и задержанию подозреваемых.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
Теги: разбой  преступление  банкоматы  происшествие 



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