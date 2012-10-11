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В Приморье в продукции местного производства обнаружена кишечная палочка
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора в пищевой продукции приморского производства снова обнаружены опасные для здоровья человека микроорганизмы.
За прошедшую неделю ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора (г. Уссурийск) проведены испытания 129 проб пищевой продукции приморского производства, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
По результатам проведенных лабораторных исследований зафиксировано 13 случаев обнаружений в пищевой продукции приморского производства опасных для здоровья потребителей бактерий и микроорганизмов.
Так, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в мясных полуфабрикатах уссурийского производства.
В настоящее время, информация о результатах проведённых лабораторных исследований направлена в адрес Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области для принятия соответствующих мер реагирования.
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