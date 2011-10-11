В Приморье ввезено 3000 незадекларированных обложек на паспорт

Сотрудниками таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни (Приморский край) выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.16.2 КоАП России, выразившегося в недекларировании по установленной форме товара, подлежащего декларированию.

В порт Восточный Российской Федерации из Кореи на теплоходе Scio Sun в адрес находкинской организации ввезены контейнеры с товаром. Согласно предоставленным на таможенный пост товаросопроводительным документам в контейнерах находились товары народного потребления.

На таможенный пост Морской порт Восточный для таможенного оформления была подана декларация на товары. В процессе таможенного досмотра обнаружены три тысячи обложек на паспорт, незаявленные в товаросопроводительных документах, и установлено превышение другого заявленного товара - керамических кружек. Также установлено, что стоимость заявленных декоративных металлических значков в количестве 178 тысяч занижена в несколько раз.

Товар задержан. Стоимость устанавливается. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 и ч.2 ст.16.2 КоАП России, санкцией которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от Ѕ до двукратного (трехкратного) размера стоимости товара, явившегося предметом правонарушения, с возможной его конфискацией.