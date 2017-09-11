Приморская "бизнес-леди" причинила ущерба на 6 млн рублей

За содеянное суд отправил ее на 4 года в исправительную колонию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Находкинском городском суде рассмотрели дело о лжебизнес-леди, которая обманным путем завладела крупной суммой денег, заняв ее у своих знакомых.

Так, фигурантка уговорила свою знакомую взять кредит для открытия совместного бизнеса. Оформив в банке кредитный договор на сумму 1,4 млн рублей, женщина передала деньги своей потенциальной компаньонке. А последняя распорядилась полученными денежными средствами по собственному усмотрению. Тем самым причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Кроме этого фигурантка, ввела в заблуждение другую свою знакомую сказав ей, что она является представителем иностранной компании и ведет сопровождение по продаже крупного коммерческого порта. Злоумышленница обманом убедила ее принять участие в сделке, после которой обещала выплатить крупный гонорар.

«Вторая потерпевшая также передала свои средства для осуществления сделки. Общая сумма составила почти 4 млн рублей. Кроме этого пострадавшая передала своей знакомой деньги своего приятеля, которого убедила поучаствовать в бизнес проекте. Мужчина в общее дело внес 1 млн 150 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Завладев денежными средствами, бизнес леди, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшим крупный ущерб.

На прошлой неделе Находкинский городской суд вынесен приговор признав подсудимую виновной в совершении преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Суд назначил ей за содеянное 4 года лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении им причиненного ущерба удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.