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Приморская "бизнес-леди" причинила ущерба на 6 млн рублей
За содеянное суд отправил ее на 4 года в исправительную колонию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Находкинском городском суде рассмотрели дело о лжебизнес-леди, которая обманным путем завладела крупной суммой денег, заняв ее у своих знакомых.
Так, фигурантка уговорила свою знакомую взять кредит для открытия совместного бизнеса. Оформив в банке кредитный договор на сумму 1,4 млн рублей, женщина передала деньги своей потенциальной компаньонке. А последняя распорядилась полученными денежными средствами по собственному усмотрению. Тем самым причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Кроме этого фигурантка, ввела в заблуждение другую свою знакомую сказав ей, что она является представителем иностранной компании и ведет сопровождение по продаже крупного коммерческого порта. Злоумышленница обманом убедила ее принять участие в сделке, после которой обещала выплатить крупный гонорар.
«Вторая потерпевшая также передала свои средства для осуществления сделки. Общая сумма составила почти 4 млн рублей. Кроме этого пострадавшая передала своей знакомой деньги своего приятеля, которого убедила поучаствовать в бизнес проекте. Мужчина в общее дело внес 1 млн 150 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Завладев денежными средствами, бизнес леди, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшим крупный ущерб.
На прошлой неделе Находкинский городской суд вынесен приговор признав подсудимую виновной в совершении преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Суд назначил ей за содеянное 4 года лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении им причиненного ущерба удовлетворены судом в полном объеме.
Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.
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