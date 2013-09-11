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На экс-главу района Приморского края завели уголовное дело
По результатам прокурорской проверки в отношении бывшего главы администрации Надеждинского муниципального района возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Григорий ВЕДЕРНИКОВ подозревается в махинациях с муниципальными землями, по решению суда он помещен под домашний арест.
Прокуратурой Надеждинского района проведена проверка соблюдения администрацией Надеждинского муниципального района требований земельного законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения.
По результатам проверки в январе 2013 года в Надеждинский районный суд подано 3 исковых заявления о признании действий администрации Надеждинского муниципального района по формированию земельных участков и передаче их в собственность и в аренду главе крестьянско-фермерского хозяйства К. незаконными, признании договоров аренды и купли–продажи недействительными и применении последствий недействительности ничтожной сделки путем возвращения данных земельных участков в муниципальную собственность.
По указанным делам судом постановлены решения об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме.
В июле текущего года, после рассмотрения судом данных исков прокуратурой Надеждинского района, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в правоохранительные органы направлены материалы общенадзорной проверки по факту незаконного выделения главой администрации района в аренду и собственность главе крестьянско–фермерского хозяйства К. трех земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 446136 кв. м.
9 сентября 2013 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в отношении бывшего главы администрации Надеждинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района, сообщила ZRPRESS.RU старший помощник прокурора края Елена Барабаш.
Напомним, Дума Надеждинского района Приморского края 15 мая 2013 г. отправила в отставку главу районной администрации Григория Ведерникова, являющего фигурантом уголовного дела о крупных махинациях с муниципальными землями.
Ранее против чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
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Этого махинатора давно уже надо посадить, а еще в свое время замутил головы бабкам , да старикам и пролез в главы. Многие тогда в Надеждинском районе говорили, что Гриша лезет в главы исключительно для СВОИХ интересов. Так и произошло. А еще надо из администрации гнать в шею его зама-Аркадьеву, которая тоже, из своих интересов, способствовала приходу Гриши к власти в районе