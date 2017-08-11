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Во Владивостоке суд взыскал более 16 млн рублей с организаторов подпольного казино

11 Августа 2017, 12:15 | Приморье

Столько супруги заработали за время работы казино, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Прокуратура Приморского края обратилась в суд, чтобы взыскать незаконный доход в государственную казну, с ранее осужденных местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, супруги в 2012 году организовали «игорный бизнес» с целью незаконного обогащения. Они законспирировали в г. Владивостоке два игровых заведения под видом интернет-кафе.

В них они использовали в качестве игрового оборудования аппаратные комплексы, программное обеспечение которых имеет алгоритмы, позволяющие случайным образом определять результат игры. Кроме этого супруги организовали прием денежных ставок и выдачу материальных призов.

В феврале 2015 года их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами. За период незаконной деятельности фигуранты извлекли доход в особо крупном размере, превышающий 16 млн рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратура края обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденных незаконно извлеченного дохода в доход государства.

Первореченский районный суд города Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в солидарном порядке с супругов 16 млн 481 тыс. рублей.

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Теги: казино  игорный бизнес  интернет-кафе 



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Комментарии

  • Псевдоним14:41, 11.08.2017#

    Если преступники осуждены, почему не публикуете их фамилии?Заплатили или трУсы?

  • Татьяна14:42, 11.08.2017#

    Если преступники осуждены, почему не публикуете их фамилии?Заплатили или трУсы?

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