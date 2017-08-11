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Пострадавшие от потопа в Приморье получат компенсации
Суммы будут варьироваться от 10 до 25 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Получить компенсации за ущерб, нанесенный в результате прохождения обильных дождей в Приморье, смогут жители не только частных домов, но и многоквартирных. На сегодня создана экспертная группа из сотрудников краевого учреждения «Примгосэкспертиза» для проведения обследования многоквартирного жилого фонда в подтопленных районах.
«Специалисты будут выезжать на места и проверять, какой ущерб вода нанесла зданию, определять критичность повреждений на несущие конструкции, производить расчет стоимости необходимых восстановительных работ. При этом граждане могут не переживать, что вода уже ушла – важным условием проведения экспертизы является полная откачка воды из помещения, подвалов», – сообщили специалисты.
На днях губернатор края подписал постановление Администрации Приморского края о мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате ливневых дождей. Согласно документу, разовую материальную помощь в размере 25 тыс. рублей получат жители, проживающие в домах или квартирах, расположенных на первом этаже многоквартирных домов.
По 10 тыс. рублей получат граждане, утратившие урожай на придомовом земельном участке. Такая же сумма полагается в связи с утратой урожая в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территориях муниципальных образований, попавших в зону ЧС. За урожай, погибший в саду, на огороде, а также на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома, пострадавшие также получат 10 тыс. рублей.
Вместе с тем, оперативно собирается информация о пострадавших от наводнения для возможного возмещения ущерба за потерю имущества первой необходимости. Такие выплаты производятся за счет федерального бюджета.
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