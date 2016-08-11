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В Приморье лошадь укусила ребенка за лицо
В Приморье, на острове Путятина, лошадь укусила маленького ребенка в лицо и откусила ему губу, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Животное бегало без присмотра, отметил представитель поселковой администрации. Родители малыша - медики и скорую помощь вызвали сразу.
Сейчас местные власти устанавливают, кому принадлежит лошадь. Предположительно, у ее хозяина есть еще животные, которые находятся без присмотра.
- Этому жителю поселка уже назначали штраф, но лошади так и бегают, около десяти животных - почти табун. А когда у них начинается "гон" - страшно за местных детей. Завтра представитель административной комиссии должен встретиться с хозяином животного, - отметил собеседник агентства.
Мальчик с родителями прибыл на остров для отдыха из города Большой Камень. По предварительным сведениям, родители ребенка отказались от госпитализации и повезли его в Большой Камень.
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