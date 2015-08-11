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"Я буду лично следить за исполнением поручений"

11 Августа 2015, 16:01 | Приморье

Глава региона продолжил серию рабочих поездок по краю. На прошедшей неделе он посетил Михайловский район. Здесь у Губернатора состоялся предметный разговор с руководством района и его жителями - в рамках личного приема граждан.


 

В начале поездки глава региона посетил Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Кремово, где пообщался с его жителями и персоналом учреждения.

Затем в селе Михайловка на участке одного из резидентов территории опережающего развития «Михайловская» Владимир Миклушевский провел выездное совещание по вопросу создания ТОРа. Глава региона подчеркнул, что руководители профильных департаментов Администрации края должны активизировать работу по обеспечению площадки инфраструктурой.

 

Далее Владимир Миклушевский посетил первую в Приморье семейную молочную роботизированную ферму. Дойку здесь осуществляют два специальных высокотехнологичных робота.

После Губернатор встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Глава региона отметил, что основная цель подобных встреч услышать о проблемах, которые возникают у предпринимателей. А также рассказать о приоритетных проектах, которые реализуются сегодня в Приморье - в частности, о ТОРах и Свободном порте Владивосток.

Вопросы предпринимателей затронули различные сферы - от стоимости тарифов на водоснабжение и водоотведение и лицензирования управляющих компаний, до возможности получения профобразования на территории и оформления невостребованных паевых земель.

 

 

 
В конце поездки Глава края отметил, что в районе есть небольшое отставание от исполнения поручений, данных по итогам Большого проезда.

«102 поручения, которые были сформированы по итогам большого проезда - это те проблемы, которые действительно волнуют приморцев. Они ждут их решения и я буду следить за их исполнением», - резюмировал Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: район  миклушевский  поручение  губернатор 



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