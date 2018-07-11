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Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Нет сомнений, что за ним последуют и другие
Сельскохозяйственный ТОР Михайловский по решению суда в начале июля лишился одного из своих резидентов, заявившего в конце 2015 года о намерениях реализовать два крупных животноводческих проекта на территории Приморского края, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Это первый официально признанный несостоявшимся агропромышленный проект резидента этого ТОРа, зарегистрировавшего свое предприятие ООО "Дальневосточная сельскохозяйственная компания" в Черниговском районе. Иск был подан Корпорацией развития Дальнего Востока в связи с тем, что резидент не выполнил условий заключенного соглашения и не приступил к реализации проектов.
Как сказано в документах Арбитражного суда Приморского края, в соответствии с соглашением "Дальневосточная сельскохозяйственная компания" приняла на себя обязательство по реализации инвестиционного проекта строительства молочно-товарного комплекса на 2400 коров" стоимостью 3,6 млрд. рублей и проекта строительства свиноводческого комплекса на 108 000 свиней с инвестициями в объеме 5,5 млрд. рублей. Предельным сроком реализации было заявлено по первому проекту второй квартал 2018 года, по второму проекту – четвертый квартал 2018 года. В администрации Черниговского района газете "Золотой Рог" пояснили, что инвестор к реализации этих проектов даже не приступал.
Согласно информации, размещенной на сайте "Синап", одним из двух учредителей ООО "Дальневосточная сельскохозяйственная компания" с долей 60% является ООО "Финансовые партнеры – Магадан", ликвидированное в январе 2018 года. По неподтвержденным данным реализовать свои агропромышленные проекты резидент ТОР не смог из-за отсутствия финансирования.
Елена АБАШЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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