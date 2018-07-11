www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Экономика
Распечатать

Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда

11 Июля 2018, 07:44 | Приморье

Нет сомнений, что за ним последуют и другие

Сельскохозяйственный ТОР Михайловский по решению суда в начале июля лишился одного из своих резидентов, заявившего в конце 2015 года о намерениях реализовать два крупных животноводческих проекта на территории Приморского края, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Это первый официально признанный несостоявшимся агропромышленный проект резидента этого ТОРа, зарегистрировавшего свое предприятие ООО "Дальневосточная сельскохозяйственная компания" в Черниговском районе. Иск был подан Корпорацией развития Дальнего Востока в связи с тем, что резидент не выполнил условий заключенного соглашения и не приступил к реализации проектов.

Как сказано в документах Арбитражного суда Приморского края, в соответствии с соглашением "Дальневосточная сельскохозяйственная компания" приняла на себя обязательство по реализации инвестиционного проекта строительства молочно-товарного комплекса на 2400 коров" стоимостью 3,6 млрд. рублей и проекта строительства свиноводческого комплекса на 108 000 свиней с инвестициями в объеме 5,5 млрд. рублей. Предельным сроком реализации было заявлено по первому проекту второй квартал 2018 года, по второму проекту – четвертый квартал 2018 года. В администрации Черниговского района газете "Золотой Рог" пояснили, что инвестор к реализации этих проектов даже не приступал.

Согласно информации, размещенной на сайте "Синап", одним из двух учредителей ООО "Дальневосточная сельскохозяйственная компания" с долей 60% является ООО "Финансовые партнеры – Магадан", ликвидированное в январе 2018 года. По неподтвержденным данным реализовать свои агропромышленные проекты резидент ТОР не смог из-за отсутствия финансирования.

Елена АБАШЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: тор  минвостокразвития  иск  кластер  резидент  суд  дело  ооо 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru