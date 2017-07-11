Отдых у моря таит опасность

Активный пляжный сезон в Приморье стартовал. А вместе с ним, увы, и начался отсчет происшествий, которые случаются с отдыхающими

Желание хорошо отдохнуть нередко приводит к тяжелым последствиям, когда человек, истосковавшись по морю и солнцу, просто не думает ни о своей безопасности, ни о здоровье своих близких и знакомых. Последствия неумеренного и опасного отдыха лучше предотвратить, нежели затем их лечить, если происшествие оставит на лечение какие-то часы или годы и останется что лечить.

В этом плане очень важно повышать свою культуру отдыха на основе предупреждений и советов от Приморпотребнадзора, МЧС, врачей, ученых и, конечно, стоит внимательно следить за информацией о желанных местах отдыха.

Не стоит забывать, что сохранение здоровья граждан - важнейшая задача, которая сегодня решается в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Безопасность и еще раз безопасность

Традиционно аттестацию мест отдыха по соответствию установленным параметрам безопасности проводит комиссия из представителей правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора. К настоящему времени освидетельствование прибрежных зон отдыха не закончено, при том что пляжный сезон в этом году начался с 15 июня.

К 5 июля на сезон 2017 года прошли аттестацию следующие места отдыха: по Амурскому заливу во Владивостоке - пляж ГУ «Санаторий «Приморье» МВД России, пляж МУП «Парк культуры и отдыха им. Лазо», пляж «Ривьера Лагуна», место отдыха «Чайка», «Пляж Солнечный» в Садгороде, «Юбилейный» в Спортивной гавани, пляж ООО «Прибой» в районе м. Токаревская Кошка, по Уссурийскому заливу - пляж ООО «Лотос» в б. Лазурной, пляжи ФГБО УВДЦ «Океан» и ДОЛ «Юнга» в б. Емар, а также - «Новый Аякс» на о. Русском.

В Артеме: пляжи базы отдыха «Морской берег», ДЗОЛ «Юность» и ООО «ТСК ОВС» в бухте Муравьиной.

В районе Находки: пляж б/о «Лукоморье» на мысе Подосенова, пляж ДОЛ «Радуга» в б. Рифовой, пляж ООО «Бухта Отрада», пляжи ИП Кухарева, в бухтах Рифовой и 2-й Прибойной, пляж ИП Подольного в б. Рифовой, пляж ЗМО «Парус» в б. Средней, пляж ИП Тушковой в б. Стрельбище, пляж ЛОПЛ «Солнечный остров» в б. Лашкевича, пляж б/о «Золотой берег» в б. Шепалова.

В Большом Камне: б/о «Штыковские пруды» - детский и взрослый бассейны, большой искусственный водоем, пляжи ООО «Пляж», «Песочница» и на б/о «Тихоокеанская гавань» в заливе Стрелок.

В Спасске: открытые бассейны МБУ ДО ДОЛ «Горный» в с. Евсеевка и ДОЛ «Родник Здоровья» - в с. Калиновка.

В Ханкайском районе: пляж ДОЛ «Старт» в с. Новокачалинск.

По данным департамента гражданской защиты Приморского края, из проверенных пляжей к 5 июля лишь 34 были признаны пригодными для отдыха. Проверки выявили свыше 200 нарушений, которые не позволяли признать ряд пляжей соответствующими необходимым показателям. Известно, что в прошлом году в Приморском крае было аттестовано по нормам безопасности 62 пляжа. Директор департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ отметил, что «мониторинг готовности пляжей к купальному сезону выявил более 80 территорий, которые запланированы к прохождению освидетельствования. И это на 30% больше, чем в прошлом году».

Как пляжные пока не аттестовывались большие прибрежные территории в Лазовском, Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах. Арендаторы предпочитают не афишировать их использование как пляжных, хотя они используются именно по этому назначению. Как сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, «люди там купаются, и значит, нужно, чтобы эти территории тоже соответствовали всем нормам, в том числе нормам безопасности». Он также отметил, что в этом направлении плохо ведется работа в Шкотовском, Ханкайском, Спасском и Надеждинском муниципалитетах.

Число отдыхающих растет

В прошлом году на приморских пляжах за короткий купальный сезон отдохнуло более миллиона туристов, что свидетельствует о возрастающей привлекательности региона.

Однако пляж - это не все, что человеку требуется у водоема. По данным Роспотребнадзора, ежемесячно отслеживающего качество воды в прилегающей к пляжам акватории, качество морской воды на пляжах и в местах массового отдыха признано наиболее пригодным для купания во Владивостоке в районе ст. Санаторной, на о. Попова, Рейнеке, на о. Русском в районах бухт Старка, Пограничной, Воевода, Аякс, Чернышева, мысов Вятлина и Ахлестышева. В Артеме - в бухтах Малой Тавайзе и Муравьиной, в Находке - в районе бухт Прогулочной, Подосенова, Отрады, Козино, Попова, Стрельбище и озера Ливадийского. В Партизанском районе - в районе бухт Триозерье, Шепалово и Лашкевича и озера Лебединого. В Лазовском районе - в бухтах Соколовке и Петрова. В Ольгинском районе - в бухтах Северной и Тихой Гавани. В Дальнегорском ГО - бухты Рудная и Лидовка. В Кавалеровском - в бухтах Зеркальной и Сивуч.

Из мест, которые Роспотребнадзором признаны опасными для пребывания и купания во Владивостоке, особенное признание у горожан имеют пляжи Седанки и Садгорода, мыса Кунгасный и ст. Моргородок, Спортивная гавань, пляжи на Чайке, в бухтах Тихой и Щитовой, ряд мест на острове Русском, в том числе район бухт Новик, Жданко и Рында, мысы Огородный, Мелководный и Поспелова, набережная ДВФУ.

Жителям Артема Роспотребнадзор не рекомендует отдыхать на Большой Тавайзе и в бухте Художников. В Находке к опасным причислены район пос. Южно-Морского, бухты Рифовая, Новицкого, Прозрачная, Мусатого, Тихая Заводь, Прикумска и Тунгус, залив Находка и пляж «Коровий». В Уссурийске опасность для отдыха по качеству воды имеется по Солдатскому озеру и озеру Дубовый Ключ. В Хасанском районе предложено избегать бухту Троицу, а в Спасске - озера Силикатного и Кронштадского водохранилища.

К сожалению, далеко не все бухты в состоянии выдержать нарастающий поток отдыхающих. Директор Дальневосточного биосферного морского заповедника Николай ЯКУШЕВСКИЙ заявил, что в этом году доступ простых граждан на берег заповедной бухты Астафьева, находящейся по-соседству с поселком Витязем в Хасанском районе, прекращается. Ранее сюда можно было попасть по недорогому билету. Однако было признано, что возросшая на обитателей моря антропогенная нагрузка наносит существенный вред, и теперь здесь будет отдыхать природа.

Акулы, крестовики, устрицы и прочие неприятности

Отдых у моря сопряжен с рядом опасностей. Минувшая неделя подарила жителям края первые несколько по-настоящему жарких дней, когда температура днем превышала 30 градусов.

Как отметила заведующая оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Владивостока Елена ПШЕННИКОВА, за первые пять дней июля 11 человек в городе получили солнечный удар. Однако это вряд ли может быть объективной цифрой, поскольку многие пострадавшие от тепла предпочитают не обращаться к врачам и обходятся своими силами. К сожалению, многие пока слишком легкомысленно относятся к тому, что жара может убивать, и не предпринимают в этом отношении элементарных мер безопасности. На самом деле эта безалаберность дорого обходится: жаркие дни ежегодно уносят тысячи жизней жителей России, преимущественно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперты предсказывают, что, например, к концу этого века в Нью-Йорке летняя жара ежегодно будет летальной для примерно 3 тысяч жителей.

Другой момент - это опасность даже при относительно теплой воде, но при неумеренном купании простыть или получить воспаление легких, обострить цистит, получить рецидивы хронических болезней, подцепить вирус гепатита или иной нехорошей инфекции, стать жертвой судорог и пр.

Известно, что каждый по-разному реагирует на солнечное облучение, получая желанный загар. И здесь у тех, кто злоупотребляет ультрафиолетом, есть несколько опасностей. Прежде всего, это неприятные и болезненные солнечные ожоги. Другая - заработать рак кожи. При этом шансы женщин расцениваются выше, чем мужчин. Поэтому загорать, чтобы не сгорать, рекомендуется либо с утра до 11 часов дня, либо после 16 часов, когда яркое приморское солнце менее опасно.

Что касается рукотворной радиации в отношении приморских пляжей, то в этом отношении больше слухов, чем понимания, что данной опасности нет. Шесть лет назад, спустя 4 месяца после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1», в Приморье по инициативе Хабаровского краевого отделения ВООП был проведен мониторинг радиационной безопасности морского побережья Приморья, на чем настаивали привыкшие здесь отдыхать соседи. Проведенное тогда обследование не выявило зон с повышенным уровнем радиационного фона. В контрольных точках он был в пределах от 8 до 12 мкР/ч, то есть не превышал обычной нормы природного гамма-излучения в регионе.

Пожалуй, остальные опасности на пляже и море в Приморье не столь смертельны. Взять ту же известную медузу-крестовика, которая, кстати, в этом году уже замечена в теплых водах Амурского залива. Действительно, встреча с ней неприятна - ожог, высокая температура, тошнота - но при определенных знаниях все это можно облегчить. К тому же летальных исходов от встречи с этой медузой пока вроде бы не отмечалось.

В этом году рыбаки уже отловили несколько акул около побережья края. Однако их опасность оценивается невысоко, поскольку в прошлом имелось лишь несколько опасных встреч пловцов с этими хищниками и лишь однажды встреча имела серьезные последствия. Вероятно, по причине дороговизны мероприятий и малой целесообразности массовое устройство защитных сеток от акул в Приморье пока не производится. На сегодня они установлены только в Хасанском районе, в местах, связанных с неприятными инцидентами.

Более «кровавыми» последствиями для отдыхающих у моря становятся частые глубокие порезы, получаемые на прибрежных устричниках. Очень болезненны раны от морских ежей.

На море всегда есть вероятность опасной ситуации, к которой постоянно надо быть готовым. Это и вынос морским течением в открытое море, и встреча с экзотической морской змеей, и неожиданная высокая волна (жертвами такого случая в один из теплых сезонов на Шаморе стали четверо отдыхавших), и столкновение с гидроциклом или «бананом», и пр. В любом случае, надо стараться не попадать в опасные ситуации. Спасатели всегда идут на помощь, но не всегда успевают.

Будем надеяться, что рекомендации Роспотребнадзора и изложенная нами информация позволят вам благополучно пройти очередной пляжный сезон и приятно, с пользой и удовольствием отдохнуть.

КСТАТИ

Опасный тренд, кажется, переломили

Замначальника ГУ МЧС по Приморскому краю, главный государственный инспектор по маломерным судам (ГИМС) региона Леонид МАКОВЕЦКИЙ подметил положительную динамику трагических происшествий при отдыхе у воды в Приморье.

Если в 2014 году в регионе утонули 69 взрослых и 7 детей, а в 2015-м - 50 человек, включая 4 детей, то за прошлый пляжный сезон на воде погибли 40 человек, из которых 3 - дети. Он отметил, что большинство этих случаев связано с отдыхом в неорганизованных для этого местах и пьянством отдыхающих. По его словам, «в большинстве случаев достаточно соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать трагических происшествий».

Виктор КУДИНОВ.

Фото Ивана КРЫШАНА.

К фото: В прошлом году на приморских пляжах за короткий купальный сезон отдохнуло более миллиона туристов, что свидетельствует о возрастающей привлекательности региона.