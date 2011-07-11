Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Забор морской воды для опреснительной установки на о. Русском ведется без договора
Прокуратура Надеждинского района выявила факт нарушения со стороны Управления «Лизингстроймаш-ДВ», занятого строительством водовода от Пушкинской депрессии до Владивостока. Рассматривая данную ситуацию, корреспондент «ЗР» неожиданно выяснил, что опреснительная установка на о. Русский тоже работает с нарушениями водного законодательства.
Нарушения «Лизинг-строймаш-ДВ» заключалось в проведении строительных работ через р. Раздольная, приток реки Смеринка, реки Поповка и Кипарисовка без должного решения на пользование водными объектами и регистрации их в Водном реестре. Виновные были наказаны. Правда, штрафы наложены на физических лиц, что, надеемся, снизило потери компании.
Нарушения по объективной причине
Несмотря на ссылку в данном случае на исполнителя работ - «Лизингстроймаш-ДВ», подготовкой разрешительных документов на эти, как, впрочем, и на все объекты строительства саммита АТЭС, занимается КППК Единая дирекция по строительству объектов в ДВФО. Именно Дирекция, по словам заместителя начальника Амурского БВУ по Приморскому краю Татьяны ЩЕГЛОВОЙ, получала решения на право пользования водным объектом Раздольная и Смеринка, что зарегистрировано в Водном реестре в соответствии с действующим порядком. Татьяна Щеглова также подтвердила, что решения на пользование реками Поповка и Кипарисовка до настоящего времени в Водном реестре не зарегистрированы.
Досье "ЗР"
Решения на пользование водными объектами выдаются администрацией Приморского края, а регистрацией их в Водном реестре занимается Амурское бассейновое водное управление.
Директор Управления «Лизингстроймаш-ДВ» Василий ИЩУК был удивлен, узнав от корреспондента «ЗР», что последние решения АБВУ все еще не зарегистрированы и не поступали в АБВУ, и объяснил причину допущенных при строительстве водовода от Пушкинской депрессии нарушений.
- Сроки строительства переходов через реки для нас были определены управлением рыбоохраны, это декабрь-январь, т. е. до начала нереста. Разрешительные документы запаздывали, мы поздно получили проектную документацию. Первоначально она предусматривала микротоннельное прохождение через реки, но на тот момент ни одна подрядная или субподрядная организация такие работы не выполняла. Позднее проектировщику - СИБНТЦ (г. Иркутск) - на большом форуме было дано задание пересмотреть способ прохождения рек. Пока проект пересматривался, уходило отпущенное рыбоохраной время, чтобы уложиться до начала нереста, нам пришлось выполнять работы до получения разрешений.
Два недостающие миллиарда
Строительство водной «Пушкинской депрессии» и нитки водовода до о. Русский ведется в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Стоимость первой очереди объекта, включая обустройство Пушкинской депрессии и третьей нитки водовода до Владивостока, оценивается в 6,7 млрд рублей. А далее – пока вопрос. В ноябре прошлого года было объявлено, что строительство водовода на о. Русский отложено. На переход водовода под дном пролива Босфор Восточный не хватило 2 млрд рублей. Вместо него на острове уже поставили опреснительную установку, которая снабжает пресной водой рабочих строек. Но забор морской воды для опреснения, как это требуется по закону, не оформлен соответствующим договором. По словам руководителя Амурского БВУ по Приморскому краю Владимира ПОНОМАРЕВА, водопользователи пока не обращались за заключением такого договора.
Новости тематики
Новости раздела
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей