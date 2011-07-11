Забор морской воды для опреснительной установки на о. Русском ведется без договора

Прокуратура Надеждинского района выявила факт нарушения со стороны Управления «Лизингстроймаш-ДВ», занятого строительством водовода от Пушкинской депрессии до Владивостока. Рассматривая данную ситуацию, корреспондент «ЗР» неожиданно выяснил, что опреснительная установка на о. Русский тоже работает с нарушениями водного законодательства.

Нарушения «Лизинг-строймаш-ДВ» заключалось в проведении строительных работ через р. Раздольная, приток реки Смеринка, реки Поповка и Кипарисовка без должного решения на пользование водными объектами и регистрации их в Водном реестре. Виновные были наказаны. Правда, штрафы наложены на физических лиц, что, надеемся, снизило потери компании.

Нарушения по объективной причине

Несмотря на ссылку в данном случае на исполнителя работ - «Лизингстроймаш-ДВ», подготовкой разрешительных документов на эти, как, впрочем, и на все объекты строительства саммита АТЭС, занимается КППК Единая дирекция по строительству объектов в ДВФО. Именно Дирекция, по словам заместителя начальника Амурского БВУ по Приморскому краю Татьяны ЩЕГЛОВОЙ, получала решения на право пользования водным объектом Раздольная и Смеринка, что зарегистрировано в Водном реестре в соответствии с действующим порядком. Татьяна Щеглова также подтвердила, что решения на пользование реками Поповка и Кипарисовка до настоящего времени в Водном реестре не зарегистрированы.

Досье "ЗР"

Решения на пользование водными объектами выдаются администрацией Приморского края, а регистрацией их в Водном реестре занимается Амурское бассейновое водное управление.

Директор Управления «Лизингстроймаш-ДВ» Василий ИЩУК был удивлен, узнав от корреспондента «ЗР», что последние решения АБВУ все еще не зарегистрированы и не поступали в АБВУ, и объяснил причину допущенных при строительстве водовода от Пушкинской депрессии нарушений.

- Сроки строительства переходов через реки для нас были определены управлением рыбоохраны, это декабрь-январь, т. е. до начала нереста. Разрешительные документы запаздывали, мы поздно получили проектную документацию. Первоначально она предусматривала микротоннельное прохождение через реки, но на тот момент ни одна подрядная или субподрядная организация такие работы не выполняла. Позднее проектировщику - СИБНТЦ (г. Иркутск) - на большом форуме было дано задание пересмотреть способ прохождения рек. Пока проект пересматривался, уходило отпущенное рыбоохраной время, чтобы уложиться до начала нереста, нам пришлось выполнять работы до получения разрешений.

Два недостающие миллиарда

Строительство водной «Пушкинской депрессии» и нитки водовода до о. Русский ведется в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Стоимость первой очереди объекта, включая обустройство Пушкинской депрессии и третьей нитки водовода до Владивостока, оценивается в 6,7 млрд рублей. А далее – пока вопрос. В ноябре прошлого года было объявлено, что строительство водовода на о. Русский отложено. На переход водовода под дном пролива Босфор Восточный не хватило 2 млрд рублей. Вместо него на острове уже поставили опреснительную установку, которая снабжает пресной водой рабочих строек. Но забор морской воды для опреснения, как это требуется по закону, не оформлен соответствующим договором. По словам руководителя Амурского БВУ по Приморскому краю Владимира ПОНОМАРЕВА, водопользователи пока не обращались за заключением такого договора.