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Расследование дела "приморских партизан" завершится в ближайшее время
Ряд вооруженных нападений на милиционеров был совершен с февраля по май 2010 года в Приморском крае. По данным следствия, все эти преступления - дело рук одной банды из восьми человек. Силовики 11 июня окружили в Уссурийске жилой дом, где в одной из квартир укрылись подозреваемые. Во время перестрелки двое подозреваемых были убиты, шести остальным были предъявлены обвинения.
"В ближайшее время следователи планируют завершить расследование", - говорится в сообщении СК РФ.
По версии следствия, с 2009 года члены банды совершили множество преступлений против простых граждан - это были кражи из домов, где они похищали бытовую технику и продукты, разбойные нападения с целью захвата автомобилей. Для совершения более тяжких преступлений им необходимо было оружие. Для этого обвиняемые, по данным следствия, совершили ряд нападений на милиционеров.
"Александру и Вадиму Ковтуну, Роману Савченко, Максиму Кириллову, Владимиру Илютикову и Александру Никитину в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения в бандитизме, незаконном обороте оружия, в трех эпизодах убийства, в четырех эпизодах разбоя, похищении документов, в умышленном уничтожении чужого имущества, в трех эпизодах посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в хищении оружия, в девяти эпизодах кражи, в угоне автотранспорта, в попытке побега из мест лишения свободы и в укрывательстве особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении пишет РИА Новости.
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