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Охранное агентство задолжало девяти уволенным охранникам
Прокуратура Фрунзенского района Приморского края потребовала устранить нарушения трудовых прав работников охранного агентства
Компания не соблюла сроки окончательного расчета, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Прокуратура Фрунзенского района потребовала устранить нарушения трудовых прав работников охранного агентства. После проведения проверки охранного агентства на предмет исполнения требований трудового законодательства были выявлены нарушения в сфере оплаты труда в деятельности указанного юридического лица.
Прокуратуры установила факты несоблюдения сроков расчета с 9 уволенными сотрудниками, денежная компенсация за нарушение сроков окончательного расчета при увольнении не была выплачена.
По данному факту прокуратурой района в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Также в адрес руководителя агентства было внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Во исполнение требований прокурора нарушения устранены, 1 виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Кадр из сериала "Бородач" телеканала ТНТ.
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