Судно, вышедшее из порта Находка, терпит бедствие в Японском море

На борту находятся 14 человек.

Грузовое судно под флагом Камбоджи терпит бедствие в Японском море, неподалеку от побережья центральной японской префектуры Исикава.

Судно направлялось из российского порта Находка в южнокорейский Пхохан. На борту находятся 14 человек, в основном граждане Китая.

К месту бедствия отправлены патрульные катера и самолеты береговой охраны Японии.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.