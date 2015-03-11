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Судно, вышедшее из порта Находка, терпит бедствие в Японском море
11 Марта 2015, 12:26 | Приморье
На борту находятся 14 человек.
Грузовое судно под флагом Камбоджи терпит бедствие в Японском море, неподалеку от побережья центральной японской префектуры Исикава.
Судно направлялось из российского порта Находка в южнокорейский Пхохан. На борту находятся 14 человек, в основном граждане Китая.
К месту бедствия отправлены патрульные катера и самолеты береговой охраны Японии.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Юрий Рогов
Теги: морские порты судно Япония ЧП катастрофа
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