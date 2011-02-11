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Сотрудник миграционной службы за взятку в размере около 500 тыс. рублей получил условное наказание
Меньше двух месяцев понадобилось приморским следователям Следственного комитета РФ и оперативникам Управления ФСБ по Приморскому краю, чтобы задержать, изобличить и довести до суда дело о получении взятки зам. начальника Управления ФМС РФ по Анучинскому муниципальному району.
Накануне нового 2011 г. Анучинский федеральный суд приговорил 48-летнего уже бывшего сотрудника Леонида СКОРИКОВА к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет и попранием в правах занимать должности государственной службы на три года. А «предмет» взятки – деньги в сумме почти 500 тыс. руб., полученные осужденным от иностранных граждан, определил в доход государства.
Напомним, что Леонид Скориков был задержан в ноябре 2010 года, при получении очередного 20-тысячного «транша» от директора ООО «Золотой дракон», гражданина КНР Ван ГОЧЖУНА.
Как сообщил источник в УФСБ по Приморскому краю, о том, что г-н Скориков живет явно не на зарплату, стало известно год назад, когда чиновник уже отработал в УФМС почти три года. Все эти три года, что было доказано следствием, Скориков регулярно "доил" китайского бизнесмена, закрывая глаза на нарушения предпринимателем российского миграционного законодательства, а, говоря словами обвинения, брал взятки «…за незаконное бездействие».
В приговоре целая страница отведена «бухгалтерии» сотрудника миграционной службы, где фигурирует мзда в 80, 60, дважды по 140 тыс. руб. и т.д. В общей сложности было доказано получение взяток на сумму 475 тыс. руб.
Несмотря на «скорострельность» этого дела, у ФСБ и следователей СК на первом этапе «ведения» мздоимца возникли определенные трудности. Никто из китайцев, и не только директор «Золотого дракона» г-н Ван, не хотели или не желали сотрудничать со следствием. По мнению бизнесменов Поднебесной, им проще периодически откупаться от российских чиновных вымогателей, чем регистрироваться и работать легально.
И, когда уже от проделок чиновника лопалась чаша терпения даже у видывавших виды оперативников, китаец согласился помочь следствию. Операция по задержанию Скорикова прошла без сучка и задоринки.
К слову, глядя на приговор, удивление вызывает его мягкость по отношению к чиновнику, получившему шесть «условных» лет не только за использование служебного положения. Фактически пострадал имидж страны, да и всего чиновничьего корпуса, который обещает «исправиться и взяток не брать».
Сам же директор ООО «Золотой дракон» легко отделался. Только благодаря сотрудничеству со следствием ему удалось избежать тюрьмы, а штраф в 200 тыс. руб. станет хорошим уроком и напоминанием ему и всем его соотечественникам о принципе неотвратимости наказания.
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