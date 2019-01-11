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На свинокомплексе в Приморье выявлен ящур
Но на реализации проекта "Русагро" это не скажется, утверждает компания
На свинокомплексе «Русагро» в Приморском крае выявлен ящур, однако компания оценивает потери как незначительные, и утверждает, что ЧП не повлияет на сроки запуска производства.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
«Группа компаний «Русагро» сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае», - говорится в сообщении "Русагро".
Комплекс был заселен не в полном объеме. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.
«Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», - отмечает «Русагро».
Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%).
В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. Проект «Русагро» в Приморье объединит племенную ферму на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цех производства семени, шесть свинокомплексов по 3 тыс. свиноматок в каждом, элеватор, комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн, завод по переработке отходов, убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год. Мощность комплекса составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе. Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей были инвестированы в 2016-2017 годах. В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе в год.
Для реализации агропроекта в Приморье федералы зарегистрировали в июне 2014 года в селе Михайловка ООО «Русагро-Приморье». Уставный капитал компании, учредителем которой является зарегистрированное в Тамбове ООО «Группа компаний «Русагро», составляет 6 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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