Китайцы продолжают грабить Приморье

Россияне активно в этом им помогают

В Приморье пресечен незаконный вывоз в Китай партии ценных пород леса стоимостью более 14 млн рублей, сообщает газета "Золотой Рог". Дело будет расследоваться в рамках уголовного дела о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Контрабанду 744 кубометров леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ). Пиломатериалы из маньчжурского ясеня были вывезены в Китай по поддельным документам.

По данным ДВОТ, к организации незаконной схемы причастны граждане как РФ, так и КНР.

Так, установлено, что граждане Китая приобретали на территории России пиломатериалы. Россияне организовывали экспорт лесоматериалов в Китай по недействительным документам. «Через подставную фирму они заключили внешнеторговый контракт с китайской компанией. По подложным документам получили официальное разрешение СИТЕС на экспорт ценных лесоматериалов. Эти и другие документы, не имеющие юридической силы, были использованы при таможенном декларировании леса на экспорт в Китай», - говорится в сообщении пресс-службы ДВОТ.

Ясень маньчжурский включен в перечень видов, находящихся под угрозой уничтожения. Эту ценную породу деревьев можно экспортировать только после подтверждения легальности их вырубки.

Досье газеты «Золотой Рог»

В 2018 году Дальневосточной оперативной таможней возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконного вывоза ценных лесоматериалов в Китай. Общая стоимость выявленной контрабанды леса превысила 95 млн рублей, сумма невозвращенной валютной выручки за вывезенные лесоматериалы составила почти 58 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.