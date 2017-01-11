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Водителю, сбившему пенсионерку в Приморье, суд вынес приговор

11 Января 2017, 17:20 | Приморье

Ему дали условный срок, а также лишили водительских прав, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, 1995 года р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В судебном заседании установили, что трагедия произошла в декабре 2015 года в вечернее время в районе дома № 30 по ул. Владивостокское шоссе в г. Уссурийске. Фигурант, управляя автомобилем, в нарушение Правил дорожного движения не снизил скорость и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Продолжив движение, он совершил наезд на женщину, 1944 г.р., переходившую в этот момент проезжую часть. В результате этого потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде тяжелой сочетанной тупой травмы левого плеча, локтевого отростка левой локтевой кости, обеих голеней, множественных переломов костей конечностей, от которых она скончалась в городской больнице в марте 2016 года.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке.

За содеянное суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме этого, суд лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1,5 года.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств добровольное оказание материальной помощи, возмещение морального вреда, раскаяние в содеянном, положительные характеристики подсудимого.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДТП 



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