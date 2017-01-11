В Приморье главврача поликлиники оштрафовали на 15 тыс. рублей

Прокуратура города Находки выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

Результаты проведенной прокуратурой города Находка проверки в местном учреждении здравоохранения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, послужили основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Проверкой установлено, что в нарушение требований ч. 4 ст. 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, контрактный управляющий КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция» не обеспечил в установленный срок размещение в единой информационной системе отчета об объеме таких закупок у перечисленных субъектов.

Вместо предусмотренного законом срока (до 1 апреля 2016 года) указанные сведения были размещены на официальном сайте в сети «Интернет» лишь 25 мая 2016 года.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме этого, по постановлению прокурора города, контрактный управляющий КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.