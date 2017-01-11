В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении директора завода

Его обвиняют в невыплате заработной платы почти 50 сотрудникам, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Закрытого акционерного общества «Спасский арматурный завод» («САЗ»). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1,2 с. 145.1 УК РФ, невыплата заработной платы.

По версии следствия, с ноября 2014 по февраль 2015 года обвиняемый, являясь единоличным исполнительным органом – генеральным директором ЗАО «САЗ», несмотря на наличие денежных средств на счетах организации не выплатил заработную плату почти 50 работникам предприятия общей сумме белее 7 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.