Киберпреступность расширяется в Приморье вместе с появлением новых технологий

Стремительное развитие глобальных информационных технологий открывает новые горизонты для бизнеса и населения, но вместе с ними возможности технического прогресса используют и злоумышленники, действия которых направлены на незаконное обогащение за счет пользователей Интернета.

Преступления, совершаемые людьми с применением информационных технологий, в сфере IT, получили специальное обозначение – «киберпреступность». Так, современные информационно-телекоммуникационные и компьютерные технологии стали применяться преступниками для осуществления хищений и мошенничеств, распространения порнографии, неправомерного доступа к компьютерной информации. Чаще всего это распространение дисков с запрещенными программами, которые позволяют нарушать неприкосновенность частной жизни, тайны сообщений, авторских и смежных прав. Другим популярным незаконным использованием Интернета является получение доступа в сеть за чужой счет. И, как свидетельствует статистика, их количество увеличивается.

Это обстоятельство ставит перед силовыми ведомствами задачи по выявлению новых видов преступлений в IT-сфере.

IT в недобрых руках

Наибольшее количество выявленных и раскрытых преступлений в Приморском крае с использованием ресурсов сети «Интернет», по данным пресс-службы полиции УМВД России по Приморскому краю, совершается по ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса РФ в части, касающейся хищения денежных средств. Только за последний год полицейскими приморского управления выявлено более ста преступлений в данной области.

Между тем одно из первых преступлений в сфере высоких технологий, совершенных в нашем регионе, было зарегистрировано чуть более 10 лет назад, в 2002 году. Тогда в правоохранительные органы обратилось представительство японской телевизионной компании, в которой обнаружили, что их счет за пользование Интернетом постоянно растет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 12 человек, которые незаконно использовали пароль телекомпании для доступа во Всемирную сеть. В 2003 году был задержан продавец компакт-диска с вредоносными программами, позволяющими уничтожить, блокировать, модифицировать информацию, а также нарушить работу ЭВМ и осуществить несанкционированный доступ к компьютерной информации.

В мае 2005 года была задержана группа лиц, которые в течение 2003 - 2005 годов занимались аферами в сфере продаж автотранспорта, запчастей и водной техники. На известных в России автосайтах размещались объявления о покупке автомобилей на аукционах в Японии с последующей отправкой в город заказчика. Потенциальному заказчику высылались фотографии и описание автомобилей, цены и условия приобретения, контактные данные «поручителей». Когда вся денежная сумма за автомобиль или большая ее часть переводилась продавцу, тот исчезал из поля зрения покупателя.

Приморские полицейские постоянно проводят работу по линии борьбы с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств. Как рассказала «ЗР» пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения ЕГОРОВА, в апреле 2010 года оперативникам поступила информация о том, что некий 19-летний парень на территории края занимается сбытом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Рекламу о своей деятельности молодой человек размещал на приморских интернет-ресурсах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого была приобретена скрытая видеокамера с аудио- и видеорегистратором, закамуфлированная под комплект пуговиц. Сбытчик был задержан, изъятое устройство направлено на исследование, установившее, что оно действительно является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации.

Фотостудия закрыта

В числе особо приоритетных направлений деятельности приморских полицейских – работа по линии борьбы с изготовлением и распространением по телекоммуникационным сетям порнографических материалов с участием несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ).

Одно из недавних дел приморских оперативников – мероприятия по документированию преступной деятельности 40-летнего жителя Владивостока, который с целью изготовления порнографических фото- и видеоматериалов организовал фотостудию. Для создания специфической продукции гражданин привлекал несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей. Полученные фото- и видеоматериалы мужчина распространял через Интернет. Кроме этого, в отношении несовершеннолетних мужчина совершал развратные действия.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность подозреваемого была задокументирована, установлены, допрошены и признаны потерпевшими несовершеннолетние, которые участвовали в съемках и в отношении которых совершались развратные действия. В месте расположения фотостудии и проживания мужчины проведены обыски, изъяты электронные носители. Согласно заключениям экспертиз, на электронных носителях содержались порнографические материалы. По результатам работы возбуждено 9 уголовных дел по ст. 242.1 УК РФ и 17 уголовных дел по ст. 135 УК РФ. Подозреваемый арестован. В настоящее время уголовные дела рассматриваются в суде.

Личная жизнь – не для Сети

Специалисты подчеркивают, что преступления в сфере информационных технологий включают не только распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров кредитных карточек, но и распространение противоправной информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет. Таким образом, за, казалось бы, безобидным нажатием комбинации из нескольких клавиш может крыться преступление.

Не так давно в полицию обратилась взволнованная девушка и сообщила, что бывший молодой человек намеревается распространить в Интернете сведения ее личной жизни. Заявительница очень переживала, что фотографии пикантного характера станут достоянием общественности. Полицейским 20-летняя жительница Владивостока рассказала, что несколько недель назад познакомилась с приятным и обеспеченным мужчиной. Завязался роман, но вскоре девушке новый кавалер наскучил, и она решила с ним расстаться. В ответ он пригрозил разместить в социальных сетях их общие фотографии в обнаженном виде.

– Когда мужчину пригласили в полицию для беседы и урегулирования конфликта, выяснилось, что он впервые услышал о реальном наказании за данное деяние, – комментирует Евгения Егорова. – Сотрудники полиции в деталях объяснили гражданину, что незаконное распространение сведений о частной жизни лица – это преступление, которое квалифицируется статьей 137 Уголовного кодекса РФ о неприкосновенности частной жизни. Санкция данной статьи предусматривает наказание штрафом в размере 200 тысяч рублей либо лишением свободы сроком до двух лет.

Другие примеры мошенничества в сети - интернет-аукционы, в которых сами продавцы делают ставки, чтобы поднять цену выставленного на аукцион товара, всевозможные предложения по трудоустройству и больших заработках за малоквалифицированный труд (сборка бус, клейка конвертов, набор текста), когда для начала потенциальному соискателю «доходного места» надо перечислить работодателю 200-300 рублей. Зачастую «работодатель» после получения подобного «залога» растворяется на просторах Всемирной паутины.

Скиммер для банкомата

По мнению специалистов, общественная опасность противоправных действий в области электронной техники и информационных технологий выражается и в том, что они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных систем управления и контроля различных объектов, серьезные сбои в работе ЭВМ и их систем, несанкционированные действия по уничтожению, искажению, копированию информации. Причем некоторые формы незаконного вмешательства в информационные системы способны вызвать тяжкие и необратимые последствия, связанные не только с имущественным ущербом, но и с физическим вредом людям.

Недавно сотрудники отдела «К» Управления МВД России по Приморскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группы в составе четырех человек, которой вменяются хищения средств с банковских карт клиентов финансовых учреждений. Подозреваемые ставили на банкоматах скиммеры - устройства для считывания магнитной дорожки банковской карты. Это миниатюрное устройство, которое состоит из накладки, устанавливаемой на картоприемник банкомата, и замаскированной видеокамеры, направленной на клавиатуру ввода, изготовил один из участников группы, имеющий инженерное образование.

Получив конфиденциальные данные с магнитной полосы и секретный PIN-код карты, фигуранты изготавливали дубликат банковской карты и снимали деньги со счетов оригинальной карты. Мошеннические действия осуществлялись членами группы строго по ролям: каждый знал свой маневр и отвечал за конкретный участок «работы». Известно, что при помощи скиммеров с различных счетов из банкоматов похищались суммы от 500 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов деятельности подозреваемых. По местам жительства фигурантов уголовных дел организованы обыски, изъяты поддельные платежные карты, специальное оборудование для записи информации на банковскую карту, технические инструменты и комплектующие для изготовления и установки скиммеров. Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

– Преступления в сфере высоких технологий расследовать сложно, они требуют специальных знаний и опыта, между тем предотвратить их, не попасться на удочку мошенников – гораздо проще, - рассказал «ЗР» начальник полиции УМВД России по Приморскому краю, полковник полиции Олег ДОЛГИЙ.

Для этого надо, с одной стороны, быть предельно внимательными при совершении различных транзакций в банкоматах, используя рекомендованные банками способы защиты, а с другой – не поддаваться на различные уловки мошенников по выуживанию средств доверчивых граждан. Предложения в Сети большой зарплаты за малую работу, приглашения к участию в различных розыгрышах и аукционах и тому подобные, на первый взгляд, интересные маркетинговые акции очень часто бывают элементарным мошенничеством. Об этом сотрудники приморской полиции рассказывают на встречах с гражданами, сообщают в видеороликах и специально изданных буклетах, делая серьезную ставку на профилактическую работу.

Эта деятельность осуществляется в том числе и в рамках Краевой целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае» на 2011 - 2015 годы, координатором которой является департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.

По мнению разработчиков программы, уровень общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от угроз различного характера является одним из ведущих факторов, влияющим на все сферы общественной жизни, в том числе на социально-экономическое развитие Приморского края, его инвестиционную привлекательность, а также уровень доверия жителей к органам внутренних дел и иным органам государственной власти. Особую важность приобретает выработка комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений и снижение уровня преступности, объединение усилий органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления и правоохранительных органов в решении задач предупреждения правонарушений.

Как считает директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Лилия ГОНЧАРУК, реализация мероприятий программы как комплекса системных скоординированных многоуровневых мер социально-культурного, воспитательного и правового характера позволит повысить уровень обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, создать условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Приморского края.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.