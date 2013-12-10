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Капитан японской шхуны ответит за приморские хвосты и клешни

10 Декабря 2013, 15:49 | Приморье

Более 10,5 тысяч особей краба разных видов – камчатского, волосатого, стригуна-опилио – возвращено приморскими пограничниками в естественную среду обитания с борта задержанного накануне российского судна «Коё Мару» (порт приписки Холмск), сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Судно было задержано Пограничным патрульным кораблем «Командор» береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с сахалинскими коллегами.

3 декабря на севере Приморья, на траверзе поселка Малая Кема, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, пограничниками была обнаружена шхуна японской постройки. Высадившаяся на борт судна осмотровая группа обнаружила на ее борту промысловое оборудование, около 2 тонн мороженой сельди и в трюмах - живой краб. Согласно промысловым документам, представленным сотрудникам контролирующих органов, судно находилось на промысле осьминога песчаного. Экипаж шхуны состоит из 13 человек, граждан России.

В действиях капитана СДС «Коё Мару» усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 18 КОАП РФ (нарушение режима государственной границы) и ч.2 ст.8.17 КОАП РФ (нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов). Для проведения разбирательства задержанная шхуна доставлена в порт Находка. По его окончании будет принято правовое решение.

По данным пресс-группы, в 2013 году на морском участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за различные правонарушения были задержаны 12 промысловых судов, большая часть из них – иностранные.

Кроме того, сообщается, что, несмотря на закрытие навигации, приморцы продолжают выходить в море на незаконный промысел морских биоресурсов. Так, около 700 особей живого трепанга были обнаружены в п. Рыбак Хасанского района.

В результате проведенного совместного рейда сотрудники погрануправления, Россельхознадзора и других взаимодействующих структур выявили и пресекли деятельность незаконного цеха по переработке биоресурсов. На момент проверки в цехе было обнаружены сушильные установки, варочное и холодильное оборудование, а также емкости с живым трепангом. Весь гидробионт, признанный специалистами-ихтиологами как жизнеспособный, после пересчета был возвращен в море.

Еще порядка 1 тыс. 100 особей живого «морского огурца» было выявлено в ходе рейда по проверке прибрежного промысла в акватории бухты Новик (о. Русский). Сотрудники морской инспекции Пограничного управления обнаружили его в двух полипропиленовых емкостях, которые браконьеры попросту бросили на побережье, дабы не быть задержанными с поличным. По фактам незаконного ведения промысловой деятельности проводится разбирательство. Предотвращенный ущерб водным биоресурсам оценивается в более чем 50 тысяч рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: браконьерство  краб  Япония  рыбная отрасль  госграница 



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