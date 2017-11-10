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Предприниматель предстанет перед судом в Приморье
Бизнесмена подвели рабочие, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, оказавшего услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
«В июле 2017 года обвиняемый оказывал услуги по прокату на парашютной системе, предназначенной для полетов на буксире, за специально оборудованным для этих целей катером. В качестве наемных работников предприниматель привлек нескольких лиц, не прошедших специального обучения, в том числе несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал трагический случай. Так, 29 июля 2017 года на территории базы отдыха «Берег» в селе Рязановка один из отдыхающих вместе с супругой решил воспользоваться прокатом и оплатил обвиняемому 2500 рублей.
«Однако в связи с тем, что наемные работники действовали при подготовке к полету несогласованно, процесс пристегивания мужчины и женщины к подвесным системам парашюта не выполнен. Парашют с находящимися на нем людьми поднялся вверх, и мужчина упал с высоты в воду, получив при этом тяжелые травмы, от которых наступила смерть», - отметили в ведомстве.
Добавим, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото - www.unibo.ru
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