Предприниматель предстанет перед судом в Приморье

Бизнесмена подвели рабочие, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, оказавшего услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

«В июле 2017 года обвиняемый оказывал услуги по прокату на парашютной системе, предназначенной для полетов на буксире, за специально оборудованным для этих целей катером. В качестве наемных работников предприниматель привлек нескольких лиц, не прошедших специального обучения, в том числе несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал трагический случай. Так, 29 июля 2017 года на территории базы отдыха «Берег» в селе Рязановка один из отдыхающих вместе с супругой решил воспользоваться прокатом и оплатил обвиняемому 2500 рублей.

«Однако в связи с тем, что наемные работники действовали при подготовке к полету несогласованно, процесс пристегивания мужчины и женщины к подвесным системам парашюта не выполнен. Парашют с находящимися на нем людьми поднялся вверх, и мужчина упал с высоты в воду, получив при этом тяжелые травмы, от которых наступила смерть», - отметили в ведомстве.

Добавим, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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