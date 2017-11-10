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В Приморье мужчина сжег сено, коровники, ангар и навес
Так, он мстил руководству предприятия, за то, что ему отказывали в работе, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В прошлом году с апреля по май фигурант дела находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно поджигал имущество сельскохозяйственного предприятия с. Снегуровка Черниговского района. За этот период времени он успел совершить 5 поджогов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Все преступления совершены фигурантом из мести к руководству местного сельскохозяйственного предприятия с. Снегуровка Черниговского района за то, что ему отказывали в приеме на работу. В результате его действий огнем было уничтожено порядка 385 тонн сена, 2 коровника, ангар и навес. Ущерб от пожара составил 1,9 млн рублей», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В ноябре Черниговский районный суд вынес приговор местному жителю, который осужден за совершение 5 преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ, умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы в колонии-поселении.
Исковые требования к осужденному о возмещении материального ущерба удовлетворены судом в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.
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