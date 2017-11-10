В Приморье капитана корабля оштрафовали и осудили

Весной он пытался вывезти в Корею стратегически важный ресурс, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье за контрабанду стратегически важных ресурсов осужден капитан транспортного рефрижератора. В апреле этого года он пытался незаконно вывезти из России в Республику Корея части тел диких животных – кабарги и медведя, сообщили в Приморской транспортной прокуратуре.

«Незадекларированный груз обнаружен и изъят во время отхода судна из порта Владивосток. Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей», - рассказали в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуре.

В ноябре Первомайским районным судом г. Владивостока Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении капитана транспортного рефрижератора «Корона Рифер». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил капитану наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 100 тыс. рублей.