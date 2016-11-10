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Во Владивостоке руководителя потребительского кооператива за дачу взятки осудили на 2,5 года тюрьмы
Также ему выписали штраф в размере 3 млн рублей и наложили арест на имущество, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Первомайский районный суд города Владивостока вынес приговор председателю правления потребительского кооператива «ЖСК-88», который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия.
В судебном заседании установлено, что в июле 2016 года подсудимый лично передал судебному приставу – исполнителю отдела судебных приставов по Первомайскому району Владивостокского городского округа УФССП по Приморскому краю (который действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности») взятку в размере 50 тыс. рублей, являющихся частью от общей суммы взятки в размере 100 тыс. рублей.
Так, за денежное вознаграждение фигурант попросил должностное лицо не принимать мер, направленных на принудительное исполнение трех производств, возбужденных по вступившим в законную силу решениям суда.
В соответствии с этими судебными решениями на возглавляемый взяткодателем кооператив возлагалась обязанность устранить ряд нарушений в деятельности ПК «ЖСК - 88» по строительству жилого дома (устранение нарушений в сфере пожарной безопасности, возведение ограждения строительной площадки объекта незавершенного строительства).
Преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
Иван КРЫШАН.
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