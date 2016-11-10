В Приморье возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения

Его обвиняют в краже 33 тыс. рублей у сельского поселения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Прохоровского сельского поселения Спасского муниципального района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, сообщили деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в конце 2014 года подозреваемый путем обмана с использованием служебного положения в ходе заключения договоров подряда с коммерческой организацией по очистке от снега внутрипоселенческих дорог, похитил денежные средства в размере 33 тыс. рублей, принадлежащие возглавляемой администрации.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и месту жительства главы поселения. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявления ему обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН.