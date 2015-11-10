Приморцев одолели SMS-мошенники

При передаче кодов транзакций со счета абонента списываются денежные средства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Tele2 обратилось к абонентам в Приморье с просьбой проявлять осторожность при получении SMS c кодами подтверждения различных транзакций, а также звонков с запросами информации о таких кодах.

Судя по анализу поступивших обращений, наиболее распространенным является следующий сценарий: абоненту поступает звонок от человека, который представляется сотрудником службы безопасности Tele2. Звонящий обращается к абоненту с просьбой продиктовать ему код, который поступил или поступит в SMS в ближайшее время. По словам мошенника, данный код абонент сможет использовать в различных акциях оператора.

При передаче данного кода со счета абонента списываются денежные средства.

«Tele2 официально сообщает: компания не проводит каких-либо акций с использованием кодов подтверждения, сотрудники компании не звонят с просьбой о передаче подобных кодов. В целях обеспечения безопасности, оператор рекомендует не передавать информацию третьим лицам», - говорится в сообщении оператора.

Если подобная ситуация уже произошла, о ней необходимо заявить в правоохранительные органы.