www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.32 р. 100 JPY: 51.76 р.
EUR: 68.39 р. 10 CNY: 87.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье арестована ювелирная продукция сразу в нескольких магазинах

10 Октября 2017, 16:00 | Приморье

Причина таких действий проста, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В г. Находка местная предпринимательница задолжала КГУП «Примтеплоэнерго» более 60 тыс. рублей. Оплатить долг бизнес-вумен не спешила, также не работали и разного рода ограничения, в том числе и выезд за границу, сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

«Судебному приставу стало известно, что гражданка владеет двумя ювелирными салонами, незамедлительно был осуществлен выезд по месту работы должника. На товары, принадлежащие гражданке, был наложен арест. Арестованное имущество было изъято и оставлено на ответственное хранение взыскателю.», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Судебный пристав наложил арест на набор столовых предметов «Нефритовый фон», набор серебряных ложек, а также кофейный сервиз ручной работы и чайный сервиз. Добавим, что должник сможет забрать свою продукцию в течении определенного срока, однако если этого не произойдет, то арестованное имущество будет передано на реализацию.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: долг  ювелирный магазин  пристав  бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru