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В Приморье арестована ювелирная продукция сразу в нескольких магазинах
Причина таких действий проста, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В г. Находка местная предпринимательница задолжала КГУП «Примтеплоэнерго» более 60 тыс. рублей. Оплатить долг бизнес-вумен не спешила, также не работали и разного рода ограничения, в том числе и выезд за границу, сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.
«Судебному приставу стало известно, что гражданка владеет двумя ювелирными салонами, незамедлительно был осуществлен выезд по месту работы должника. На товары, принадлежащие гражданке, был наложен арест. Арестованное имущество было изъято и оставлено на ответственное хранение взыскателю.», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Судебный пристав наложил арест на набор столовых предметов «Нефритовый фон», набор серебряных ложек, а также кофейный сервиз ручной работы и чайный сервиз. Добавим, что должник сможет забрать свою продукцию в течении определенного срока, однако если этого не произойдет, то арестованное имущество будет передано на реализацию.
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