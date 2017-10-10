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Полицейские изъяли 6,5 литров самогона из магазинов Приморья
Кроме этого двое продавцов продавали алкоголь и табак несовершеннолетним, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Партизанском районе полицейские и дружинники проводят проверки мест продажи алкоголя. Так, в ходе рейда по проверке мест реализации алкогольной продукции, сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» и дружинниками проинспектированы 28 объектов торговли. В ходе проверок выявлены 8 нарушений в сфере оборота алкогольной и табачной продукции, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
«В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статье 14.2 КоАП РФ, и по статье 14.53 КоАП РФ. Два продавца привлечены к ответственности по факту реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Составлены 2 административных протокола по статье 14.16 КоАП РФ», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего изъято 8,7 литров алкоголя, из них 6,5 литров самогона. Полицейскими и членами народной дружины проводятся разъяснительные беседы с населением о недопущении распития суррогатной продукции и сомнительных жидкостей, изготовленных на основе спирта. Работники сферы торговли информируются об уголовной ответственности за продажу некачественной спиртосодержащей продукции.
Фото - УМВД России по Приморскому краю
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