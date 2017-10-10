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Сразу в нескольких районах Приморья введен режим ЧС

10 Октября 2017, 14:30 | Приморье

На сегодня режим ЧС введен в нескольких муниципальных районах края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Вечером в понедельник, 9 октября, из-за сложной лесопожарной обстановки в Тернейском и Чугуевском районах Приморья введен режим ЧС муниципального уровня. Врио губернатора края Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушение пожаров и усилить профилактическую работу с населением, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас на территории Тернейского и Чугуевского районов действует 20 лесных пожаров на площади более 600 гектаров.

«В Тернейском районе действует два пожара на площади почти 450 гектаров, в Чугуевском районе зарегистрировано 18 пожаров площадью почти 170 гектаров, из них большая часть возгораний локализована», – уточнили в ведомстве.

В ликвидации очагов огня в этих районах принимает участие более 250 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России.

Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского и Тернейского районов, сбросив почти 200 тонн воды.

На сегодняшний день в крае действует 64 лесных пожара на площади более 1,3 тысячи гектаров, из них 29 очагов площадью более одной тысячи гектаров локализованы. В тушении природных пожаров принимает участие более 450 человек, задействовано почти 120 единиц техники, среди которых около 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.

С начала года в Приморье оштрафовано более 800 человек, возбуждено 16 уголовных дел.

«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пожар  ЧС  приморье  МЧС  лес  природа  происшествия 



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