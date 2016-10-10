В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова

Двое приморцев оказались на необитаемом острове Лисьем в заливе Находка Японского моря. По словам пострадавших, они катались в заливе на досках для SUP-серфинга, но через какое-то время их начало уносить в открытое море. Мужчины пытались изменить траекторию движения и в результате оказались на острове.

Экстремалы дозвонились в Находкинский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, откуда и подоспела помощь.

Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", спасённых серферов благополучно доставили на берег.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.