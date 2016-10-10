В Приморье подросток погиб от удара током на крыше поезда

В Приморском крае по факту травмирования несовершеннолетнего электротоком возбуждено уголовное дело, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ (по взаимодействию со СМИ) Оксану Полшакову.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту травмирования несовершеннолетнего электрическим током на объекте железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, 09 сентября 2016 года около 18.00 часов на железнодорожной станции «Артем-Приморский 2» в результате нахождения 13-летнего подроста вблизи контактной сети произошло поражение электрическим током. Потерпевший получил ожоги 50% тела, с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь не удалось. По данным следствия несовершеннолетний поднялся на крышу вагона-цистерны стоявшего грузового поезда*.

В рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить, имелись ли в действия должностных лиц нарушения, связанные с необеспечением правил безопасности на объекте железнодорожного транспорта, а также по каким причинам несовершеннолетний оказался на объекте железнодорожного транспорта без присмотра взрослых. По результатам расследования будет вынесено процессуальное решение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.