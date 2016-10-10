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Китаец, пересекший незаконно российскую границу, предстанет перед судом

10 Октября 2016, 14:17 | Приморье

Прокурором Ханкайского района Приморского края в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина КНР, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По версии следствия, 23 августа 2016 года в утреннее время гражданин КНР с целью сбора корней лечебных растений на территории Российской Федерации, незаконно, без соответствующих документов пешком пересек Государственную границу РФ с КНР на территории Ханкайского района, где был обнаружен и задержан составом пограничного наряда службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ России по Приморскому краю, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

Прокурором Ханкайского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина КНР, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Санкция ч. 1 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: КНР  прокуратура 



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