Китаец, пересекший незаконно российскую границу, предстанет перед судом

Прокурором Ханкайского района Приморского края в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина КНР, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



По версии следствия, 23 августа 2016 года в утреннее время гражданин КНР с целью сбора корней лечебных растений на территории Российской Федерации, незаконно, без соответствующих документов пешком пересек Государственную границу РФ с КНР на территории Ханкайского района, где был обнаружен и задержан составом пограничного наряда службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ России по Приморскому краю, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.



Прокурором Ханкайского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина КНР, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Санкция ч. 1 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







