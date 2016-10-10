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Приморец вез 20 мешков конопли в Мерседесе

10 Октября 2016, 12:45 | Приморье

Сотрудниками  отдела МВД России по городу Уссурийску была остановлена автомашина Мерседес Бенц.  Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Уссурийску, в салоне микроавтобуса  обнаружены мешки с наркотическим средством.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. 

Из салона автомобиля полицейские изъяли 20 мешков с  наркотикосодержащим растением рода каннабис (марихуана) общим весом более 40 кг.

46-летний водитель автомашины, местный житель, доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.  

По  факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наркотики  марихуана 



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