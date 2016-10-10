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Приморец вез 20 мешков конопли в Мерседесе
Сотрудниками отдела МВД России по городу Уссурийску была остановлена автомашина Мерседес Бенц. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Уссурийску, в салоне микроавтобуса обнаружены мешки с наркотическим средством.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.
Из салона автомобиля полицейские изъяли 20 мешков с наркотикосодержащим растением рода каннабис (марихуана) общим весом более 40 кг.
46-летний водитель автомашины, местный житель, доставлен в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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