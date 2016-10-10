Приморец вез 20 мешков конопли в Мерседесе

Сотрудниками отдела МВД России по городу Уссурийску была остановлена автомашина Мерседес Бенц. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Уссурийску, в салоне микроавтобуса обнаружены мешки с наркотическим средством.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Из салона автомобиля полицейские изъяли 20 мешков с наркотикосодержащим растением рода каннабис (марихуана) общим весом более 40 кг.

46-летний водитель автомашины, местный житель, доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.