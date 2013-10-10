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Жительница Приморья отдала нетрадиционным мошенникам почти полтора миллиона рублей
Почти полтора миллиона рублей перевела мошенникам жительница Дальнегорского городского округа. Женщина надеялась с помощью нетрадиционных методов вылечить дочь и мужа.
7 октября в МО МВД России «Дальнегорский» с заявлением обратилась 67-летняя жительница сельской местности. Она пояснила, что несколько месяцев назад вместе с мужем смотрела телеканал «Любовь» и обратила внимание на объявление бегущей строкой, в котором обещали излечить от всех болезней раз и навсегда. В июле этого года женщина позвонила по указанному в объявлении телефону и попросила вылечить дочь и мужа. Приветливый мужчина в ответ рассказал ей, что лечение очень эффективно, что он опробовал его на себе, и для начала предложил купить билеты лотереи, и передать по телефону номера.
Якобы монах департамента будет читать специальные молитвы на эти номера, и они станут выигрышными. Абсурдное предложение не смутило женщину, она сделала все, что ей велели, и для начала перечислила на необходимые расходы 17 тысяч рублей. После этого мошенники стали звонить через день, следовали все новые и новые указания, вплоть до того, что налить воды, зажечь свечи и поставить перед телевизором фотографию мужа. А главное, каждый раз эти инструкции сопровождались требованиями перевести деньги. Суммы становились все больше. Когда собственные сбережения у женщины закончились, она оформила кредит. Как пояснила жертва, ее стали шантажировать тем, что с близкие умрут от болезней, если она не переведет деньги. За три месяца на счета мошенников женщина перевела около полутора миллионов рублей, и только после этого рассказала обо всем мужу и обратилась с заявлением в полицию.
По факту проводится проверка. А жителей следует еще раз предостеречь: будьте благоразумны, не доверяйте сомнительной рекламе, помните, что никакие дорогостоящие чудо-приборы и никакие манипуляции на расстоянии не излечат от болезней. Не переводите деньги на неизвестные номера телефонов и банковские счета. Любые действия, связанные с переводом денег, прежде обсудите со своими близкими и членами семьи. Остерегайтесь мошенников.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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