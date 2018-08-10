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В Приморье задержали группу вымогателей

10 Августа 2018, 10:08 | Приморье

Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельности группы лиц, подозреваемых  в  вымогательстве  денежных средств у жителей Лесозаводска.

Установлено, что в 2016 году подозреваемые, восемь местных жителей в возрасте  от 27 до 36 лет,   желая улучшить свое материальное положение, решили завладеть чужим имуществом путем вымогательств денежных средств.

Участники группы под угрозой применения насилия в отношении потерпевших и членов их семей  выдвигали  незаконные  требования  о передаче им денежных средств в размере от 10 тысяч до 2 млн. рублей.  Выражая серьезность своих намерений, подозреваемые повреждали имущество потерпевших.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленников изъяты банковские карты, денежные средства, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы.

Следственным отделом МО МВД России «Лесозаводский»  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным  частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Наиболее активные участники группы заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

На сегодняшний день установлено, что от действий членов группы  пострадали  шесть  граждан. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч  рублей. 

В настоящее время  проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Потерпевших   просьба обратится в межмуниципальный отдел  МВД России «Лесозаводский» по адресу г. Лесозаводск ул. Григоренко 20 кабинет № 403, 506, 510 либо сообщить по телефону (42355) 24-100, 21-024, 21-034, 89992967041.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вымогательство  закон  приморье 



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