В Приморье задержали группу вымогателей

Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельности группы лиц, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жителей Лесозаводска.

Установлено, что в 2016 году подозреваемые, восемь местных жителей в возрасте от 27 до 36 лет, желая улучшить свое материальное положение, решили завладеть чужим имуществом путем вымогательств денежных средств.

Участники группы под угрозой применения насилия в отношении потерпевших и членов их семей выдвигали незаконные требования о передаче им денежных средств в размере от 10 тысяч до 2 млн. рублей. Выражая серьезность своих намерений, подозреваемые повреждали имущество потерпевших.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленников изъяты банковские карты, денежные средства, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы.

Следственным отделом МО МВД России «Лесозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Наиболее активные участники группы заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

На сегодняшний день установлено, что от действий членов группы пострадали шесть граждан. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Потерпевших просьба обратится в межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский» по адресу г. Лесозаводск ул. Григоренко 20 кабинет № 403, 506, 510 либо сообщить по телефону (42355) 24-100, 21-024, 21-034, 89992967041.

Газета "Золотой Рог", Владивосток