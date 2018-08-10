Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье задержали группу вымогателей
Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельности группы лиц, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жителей Лесозаводска.
Установлено, что в 2016 году подозреваемые, восемь местных жителей в возрасте от 27 до 36 лет, желая улучшить свое материальное положение, решили завладеть чужим имуществом путем вымогательств денежных средств.
Участники группы под угрозой применения насилия в отношении потерпевших и членов их семей выдвигали незаконные требования о передаче им денежных средств в размере от 10 тысяч до 2 млн. рублей. Выражая серьезность своих намерений, подозреваемые повреждали имущество потерпевших.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленников изъяты банковские карты, денежные средства, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы.
Следственным отделом МО МВД России «Лесозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Наиболее активные участники группы заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.
На сегодняшний день установлено, что от действий членов группы пострадали шесть граждан. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
Потерпевших просьба обратится в межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский» по адресу г. Лесозаводск ул. Григоренко 20 кабинет № 403, 506, 510 либо сообщить по телефону (42355) 24-100, 21-024, 21-034, 89992967041.
Новости тематики
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
Новости раздела
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров